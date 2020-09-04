Актер Дужников едва сдерживал слезы во время прощания с Борисом Клюевым

Москва, 4 сентября. Российский актер театра и кино Станислав Дужников в состоянии глубоко траура отказал в комментариях журналистам во время церемонии прощания с актером Борисом Клюевым в Москве.

Известный российский актер, профессор, педагог Борис Клюев скончался 1 сентября. Ему было 76 лет, последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. При этом актер не оставлял работу в кино и театре.

На панихиду пришло большое количество поклонников, друзей и коллег актера, все возлагали цвету к гробу, который был установлен на сцене. Одна из последних ярких и запоминающихся ролей Клюева — Николай Воронин в сериале «Воронины». Станислав Дужников исполнял в сериале роль его сына — Леонида Воронина, передает «ПолитЭксперт».

Актер пришел на панихиду в черной одежде, а на его лице была выражена скорбь по близкому человеку, он едва сдерживал слезы. Многие подходили к нему со словами поддержки, потому что знают, насколько близок был Борис Клюев всей съемочной группе сериала «Воронины».

Ранее сообщалось, что прощание с актером Борисом Клюевым завершилось на сцене Малого театра в Москве. Народная артистка России Ирина Муравьева рассказала, что была потрясена известием о смерти великого человека.