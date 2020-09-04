Скончался оператор фильма «Приключения Шерлока Холмса» Лапшов

Санкт-Петербург, 4 сентября. Кинооператор Анатолий Лапшов скончался на 72-м году жизни в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм», на которой Лапшов проработал более 40 лет.

«В ночь со 2 на 3 сентября скончался выдающийся кинооператор «Ленфильма» — Анатолий Петрович Лапшов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Лапшов пришел работать на «Ленфильм» в 1976 году. Оператор принимал участие в съемках многих кинокартин, любимых российскими зрителями, например, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Господин оформитель», «Окно в Париж», «Единожды солгав» и многих других. Кроме того, с 2009 года Лапшов трудился преподавателем петербургской Высшей школы режиссеров и сценаристов.

На «Ленфильме» охарактеризовали оператора как профессионала своего дела и доброго отзывчивого друга, который всегда был готов прийти на помощь друзьям, коллегам и студентам. Причина смерти Лапшова пока не называется.

«Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал. <…> Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими», — отмечается в сообщении.

Анатолий Лапшов родился в Ленинграде 14 декабря 1948 года. Когда ему было почти 20 лет, он окончил факультет оборудования киноустановок Ленинградского кинотехникума. В 1976 году Лапшов окончил операторский факультет ВГИКа.