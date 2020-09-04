Александр Красс: Чем миллениалы, зумеры и альфа различаются на рынке труда

Разница поколений все чаще становится заметна во время трудоустройства на работу и поиска новых сотрудников. Основатель сервиса для автоматизации рекрутинга FriendWork Александр Красс рассказывает, чем зумеры, миллениалы и альфа отличаются друг от друга и как эти знания нужно использовать для повышения эффективности бизнеса.

Что такое теория поколений

Теория поколений — это предположение о том, что люди, проживающие в один исторический период, становятся похожими друг на друга. Человек формирует мироощущение под воздействием окружающей среды, политической обстановки, трендов и тенденций, поэтому у сверстников всегда много общего просто по факту года рождения.

Авторы теории, американские исследователи Уильям Штраус и Нил Хау, изучили историю США со времен колониальной эпохи и нашли сходства между поколениями. Последние годы эта теория стала особенно популярна в маркетинге, образовании, продажах и рекрутинге.

По теории поколений, современные россияне из числа работающих делятся на четыре группы в зависимости от года рождения:

Поколение Х, или «иксы»: 1963—1984. Люди поколения Х родились во время правления Брежнева, но их молодость пришлась на неспокойные 1990-е: это эпоха кардинальных изменений в экономике и социальном блоке. «Иксы» обладают чертами, которые позволяют выживать в условиях нестабильности: самостоятельность, прагматизм и готовность к изменениям. Они знают ценности времени и рассчитывают прежде всего на собственные силы.

Поколение Y, или «миллениалы»: 1983—2000. На глазах «миллениалов» полностью поменялась модель власти, ориентиром стали новые ценности, влияние западных стран усилилось. Это произошло всего за несколько лет, поэтому «миллениалы» не строят планов на далекое будущее, стараются заботиться о себе в моменте, хотя и не имеют привычки баловать себя: ведь детство многих прошло в экономически трудные годы.

Поколение Z, или «зумеры»: 2000–2010. «Зумеры» уверены, что главное в жизни — это деньги, слава, известность и возможность менять мир. Представители поколения Z — более образованные люди, которые тратят больше времени на учебу и карьерный рост. Они часто озадачены проблемами экологии, склонны публично бороться за права и высказывать точку зрения на широкую аудиторию, больше других недовольны властью. Их будущее размыто, потому что мир входит в эпоху искусственного интеллекта, генной инженерии и резкого изменения климата.

Поколение Альфа: после 2010. «Альфы» — самое технически продвинутое поколение: в среднем они осваивают технологии уже в два года. Изучать их пока что непросто: самому старшему исполнилось только десять лет — поэтому рассуждать о характере, амбициях и мотивации «альф» можно только с поправкой на юный возраст.

Распределение людей по году рождения усредненно. Например, по словарю Merriam-Webster, рожденные в 1990 году — это «альфы», а сами авторы теории считают «альфами» рожденных после 2005 года. Штраус и Хау признаются, что провести четкие границы между поколениями невозможно.

Что важно в работе для поколений Y, Z и Альфа

Поколение Y. По опросу Сбербанка, больше половины «миллениалов» откладывают часть денег с зарплаты — это указывает на ответственное отношение к работе и финансовому благополучию. Представители поколения Y ценят стабильность и стараются увеличивать доход, часто предпочитая скучную, но высокооплачиваемую работу той, что действительно пришлась бы по душе. В отношениях с работодателем «миллениалы» обычно ищут четких указаний, конкретные критерии оценки труда и минимум стресса на рабочем месте, чтобы прагматично планировать расходы и шаг за шагом достигать финансовых целей.

Поколение Z. По данным агентства Robert Half, 77% «зумеров» уверены: им будет сложно отыскать хорошую работу и закрепиться на должности. Многие из них формируют высокие требования к работодателю и стремятся найти высокооплачиваемую работу сразу после окончания университета, но это редко возможно. Вдобавок «зумерам» важна самореализация, а не карьера ради карьеры, что еще сильнее усложняет поиск работы. Поэтому представители поколения Z больше других ориентированы на формирование брендов из самих себя или создание собственного бизнеса — благо перед глазами есть достаточно примеров успешных сверстников, которые стали обеспеченными и знаменитыми благодаря соцсетям.

Поколение Альфа. В силу возраста «альф» говорить об их карьерных предпочтениях рано. Самое молодое поколение растет в цифровую эпоху и убеждено: главное в жизни — это технологии, деньги, комфорт и развлечения. При этом из-за большого количества времени, проведенного онлайн, способность концентрироваться ухудшается, поэтому им потребуются новые, персональные образовательные программы. Если родители не смогут дать «альфе» полноценное образование, то карьера такого ребенка будет под вопросом, особенно если учесть повсеместную автоматизацию бизнеса.

Как нанимать «миллениалов», «зумеров» и «альф»

Чтобы увеличить шансы на подбор подходящих сотрудников, рекрутерам приходится адаптировать стратегии найма в зависимости от возраста кандидата. При этом важно избегать стереотипов, связанных с поколениями: несмотря на схожие черты характера, все люди индивидуальны.

Тем не менее, для работы с каждым поколением есть свои рекомендации.

Поколение Y. В работе с «миллениалами» важнее всего формулировать четкие цели, чтобы люди всегда знали, к чему стремиться. Здесь помогает система грейдов: сотрудник видит свой текущий уровень компетенций и понимает, как развиваться, чтобы перейти на новый уровень и получить повышение. «Миллениалам» привычнее работать в команде: по большей части, их детство прошло без интернета, и коммуникативные навыки развиты лучше, чем у более молодых поколений, поэтому для брейнштормов или планирования лучше привлекать представителей поколения Y. По исследованию Qualtrics, «миллениалы» склонны пренебрегать правилами, так что стоит избегать навязывания дресс-кода и фиксированного графика.

Поколение Z. «Зумеры» ищут в работе вдохновение, свободу творчества. Эффективнее всего представители поколения Z проявляют себя в креативных отделах, причем желательно с возможностью удаленной работы: из дома, коворкинга или парка — главное не заставлять «зумеров» находиться в офисе от звонка до звонка. Традиционными корпоративными ценностями их сложно завлечь, поэтому вместо стандартов и правил лучше давать «зумерам» свободу самовыражения.

Поколение Альфа. Молодому поколению, которое пойдет на работу уже через 8–10 лет, необходима возможность выделяться. Если дать «альфе» карт-бланш на индивидуальность, он будет лояльным сотрудником, который сможет в полной мере использовать свои таланты для повышения общей эффективности компании. Следует также готовиться к внедрению технологий, потому что «альфы» не привыкли жить без гаджетов.

Как повысить эффективность компании с разными поколениями сотрудников

Рекрутеры опасаются, что сотрудники разных возрастов не смогут найти общий язык, будут конфликтовать и отрицательно влиять на корпоративный дух. На самом деле, если правильно организовать взаимодействие сотрудников разных возрастов, компания от этого только выиграет.

Во-первых, в этом случае найдутся новые решения задач. У каждого сотрудника — свой взгляд на решение проблем и рабочих вопросов: если старшее поколение применяет опыт и прагматизм, то молодежь предлагает смелые инновационные решения. Совмещая разные подходы, можно достигнуть лучших бизнес-результатов. Кроме того, повысятся компетенции персонала. Старшие сотрудники могут выступать в роли наставников для младших, делиться накопленными знаниями и подсказывать в сложные минуты.

В целом, теория поколений довольно точно собирает людей в возрастные группы и помогает более эффективно управлять персоналом. Но стоит помнить, что это не панацея: каждый человек индивидуален, и принадлежность к «миллениалам» или «зумерам» не определяет характер в полной мере. Поэтому профориентация, психологическое профилирование и другие классические инструменты рекрутинга остаются актуальными даже в современных условиях.

Как новая реальность повлияет на рынок труда

Режим самоизоляции заставил бизнес переходить на удаленную работу — для многих предпринимателей и сотрудников такой формат оказался очень удобен. Собственники бизнеса экономят на аренде офисов, а по опросу ВЦИОМ, 42% сотрудников хотели бы продолжить работу из дома.

Ключевое в удаленной работе — умение пользоваться технологиями: CRM-системами, менеджерами задач, планировщиками и сервисами онлайн-конференций. Освоить одну-две программы недостаточно, важно уметь быстро вникать в новые сервисы, как этого часто требует удаленная работа. Здесь преимущество — на стороне более молодых сотрудников, поэтому для удаленной работы рекрутер скорее предпочтет «продвинутых» представителей поколений Z, а в скором будущем — Альфа.

Работа самих рекрутеров тоже меняется: для найма сейчас активно используют автоматизированные IT-системы, искусственный интеллект, геймификацию и анализ данных. Глобальный тренд в найме сотрудников любых поколений — переход от Human Resources Management (управления человеческими ресурсами) к Employee Experience Management (управлению опытом сотрудника)...

Сложно однозначно сказать, кто из «миллениалов», «зумеров» и представителей поколения Альфа выиграет на рынке труда. На сегодня больше всего шансов у поколения Z: они образованы и амбициозны, но их карьерные возможности сильно зависят от того, готов ли работодатель давать им чуть больше свободы. Ребята из поколения Альфа будут чувствовать себя естественно в цифровом мире, а «миллениалам» нужно быть готовым постоянно осваивать новые технологии.