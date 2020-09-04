Экономист Хазин объяснил, чем опасны для России мигранты

«Закрывать» демографическую яму и связанную с ней нехватку рабочей силы за счет мигрантов — идея для России в корне неправильная, считает известный экономист и публицист Михаил Хазин. Вместо того, чтобы приглашать в РФ новых мигрантов, нужно стимулировать рождаемость внутри страны, считает он.

Приезжих в России и так уже слишком много, утверждает экономист. Продолжение политики открытых дверей приведет Россию к тем же последствиям, которые мы наблюдаем в Западной Европе, переживающей кризис, связанный с неконтролируемой миграцией, считает Хазин.

«Что касается идеи привлечения мигрантов [ради пополнения дефицита рабочей силы], считаю это принципиальной ошибкой, — отметил Михаил Хазин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нам не нужно привлекать мигрантов, нам нужно повышать рождаемость внутри страны».

По мнению собеседника ФАН, в том, чтобы убедить Россию принимать все новых и новых мигрантов, заинтересован Запад.

«Цель западной пропаганды — сделать из России такую же Западную Европу, то есть разрушить русскую цивилизационную матрицу. Кроме того, у нас и так достаточно много людей, которые к нам приезжают. В Москве, например, русского населения в широком смысле — русских, украинцев и белорусов — и так уже меньше половины», — подчеркнул Михаил Хазин.

Согласно выводам исследования, проведенного американскими демографами, Россию ждет серьезная депопуляция — в ближайшие 80 лет число россиян может уменьшиться на сорок миллионов человек — со 146 миллионов до 106 миллионов. Этот прогноз не учитывает демографических последствий пандемии COVID-19, так что в скорректированном виде он может быть еще тревожнее, предупреждают исследователи. В перспективе России нужно думать, как пополнить дефицит рабочей силы, который неизбежно скоро наступит.

Один из путей — стимулировать рождаемость, но, предупреждают ученые, для развитой страны, коей является Россия, это не так-то просто, в том числе благодаря росту уровня образования. Демографы отмечают общую тенденцию: чем шире в получение образования вовлекаются женщины, тем позднее они рожают первого ребенка и тем меньше у них детей.

«Второй вариант [пополнения дефицита рабочей силы] — облегчить условия для миграции, стимулируя людей к переезду в Россию, чтобы заполнить провал», — говорит один из авторов исследования.

В качестве положительного примера проведения политики открытых дверей приводится Германия, которая за последние годы приняла до миллиона мигрантов. Увы, далеко не все они вписались в западноевропейские стандарты и пополнили трудовой рынок, часть мигрантов паразитирует на западном обществе, способствуя росту преступности в Европе, отмечают эксперты.

Полную версию комментария Михаила Хазина по поводу этой дилеммы читайте в материале Федерального агентства новостей.