Бузова и Манукян выбрали приемного ребенка

Москва, 4 сентября. Телеведущая и певица Ольга Бузова намеревается стать матерью. Судя по публикациям в Instagram, она и Давид Манукян выбрали ребенка для удочерения.

Ранее Бузова уже говорила о том, что не против усыновления детей. По словам знаменитости, она готова принять в свою семью ребенка от других родителей в том случае, если своими детьми не получится обзавестись до 35 лет.

На данный момент звезде 34 года, и уже через полгода обещанный срок подойдет к концу. Судя по всему, теледива вместе со своим спутником, музыкантом Давидом Манукяном, готовится к удочерению девочки Миланы. Пара еще официально не расписалась, поэтому вполне возможно, что в скором времени стоит ждать и свадьбы знаменитостей.

Но несмотря на множество условностей, которые еще предстоит преодолеть, маленькая девочка уже называла потенциальных родителей мамой и папой. Знаменитости также не стеснялись называть ребенка дочерью на опубликованной записи.

Можно сказать, что троица уже пережила первую семейную «ссору». Музыкант, держа Милану на руках, поинтересовался, кого ребенок любит больше: маму или папу. Бузова также решила оспорить право на детскую любовь, но «дочь» знаменитостей попросила пару не ссориться и заявила, что любит обоих.

Известие о возможном пополнении в семье звезды понравилось подписчикам. Однако стоит заметить, что фанаты скандально известной телеведущей принимают не все шаги столь благосклонно. Как сообщалось ранее, недавно Бузова разочаровала поклонников кардинальной сменой имиджа.