Ирина Муравьева была потрясена новостью о смерти Бориса Клюева

Москва, 4 сентябре. Прощание с актером Борисом Клюевым завершилось на сцене Малого театра в Москве. Проводить выдающегося советского и российского артиста в последний путь пришли многие известные личности. Народная артистка России Ирина Муравьева рассказала, что была потрясена известием о смерти великого человека.

Церемония прощания с Клюевым проходила в Государственном академическом Малом театре, у входа собралось огромное количество людей. Все они пришли попрощаться с великим актером этого театра. Среди пришедших были коллеги по работе, близкие друзья и родные артиста, передает «ПолитЭксперт».

Панихиду также посетила актриса театра и кино Ирина Муравьева, которой популярность и всенародную любовь принесли роли в фильмах «Карнавал», «Чисто английское убийство», а также «Самая обаятельная и привлекательная».

Она рассказала, что в Клюеве гармонично сочетались все самые хорошие человеческие качества. По ее словам, актер был добрым, мудрым и умным человеком. Последний раз Муравьева встречалась с Клюевым на репетиции спектакля.

«Никто даже не думала, что через месяц его не станет», — сказала актриса.

Ранее на церемонии прощания заслуженная артистка РФ Людмила Поргина рассказала, что более серьезного актера, чем Борис Клюев, она не знает. Она назвала одной из лучших его роль в постановке Малого театра «Маскарад», где он сыграл Евгения Арбенина.