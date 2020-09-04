Пенсионерка раскрыла секрет похудения на 28 кг в 71 год

Москва, 4 сентября. Пенсионерка Мэри Карни из штата Южная Каролина (США) раскрыла секрет стремительного похудения за полгода.

Женщина откровенно призналась, что всю жизнь чувствовала себя некомфортно из-за лишнего веса. Мэри Карни пояснила, что из-за полноты она не могла выглядеть хорошо, кроме того, лишние килограммы вредили ее здоровью. В 71 год женщина решила взять себя в руки и заняться своей фигурой.

Пенсионерка начала тренироваться и за полгода ей удалось сбросить около 28 килограммов.

«Это безумие в мои годы. К концу программы я могла пять минут простоять в планке», — рассказала Мэри Карни.

Она назвала три простых правила, которые помогли ей похудеть. По словам пенсионерки, в этом деле важно найти мотивацию. В ее случае лишний вес не давал возможности проводить время с семьей, так как не было ни сил, ни выносливости. Также важно подобрать индивидуальный план тренировок и поработать над рационом. Нужно держаться намеченной цели в любом случае, указала Мэри Карни. И только так можно достичь желаемого результата.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала самые распространенные причины ожирения. Она рассказала, что одним из главных факторов, способствующих набору лишнего веса, является сахарный диабет.