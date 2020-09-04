УАЗ продемонстрировал «Буханку» в футуристическом стиле

Москва, 4 сентября. Компания УАЗ продемонстрировала изображение «Буханки» нового поколения.

Дизайн «Буханки» в футуристическом стиле был разработан художником Андреем Давыдовым. Автомобиль получил современную светодиодную оптику, большие зеркала и широкую колесную базу. Изображение «Буханки» было опубликовано на странице компании УАЗ в Instagram.

«Буханка» получила футуристичный дизайн, широкую колесную базу, агрессивные элементы кузова и светодиодную оптику. А что, смотрится отлично!» — говорится в сообщении.

Ранее в Сети были опубликованы изображения нового УАЗа «Патриот», известного как «Русский Прадо». Внешний вид обновленного внедорожника изменится радикально. Автомобиль получит линзованную оптику, новую решетку радиатора и штампованные крылья.

Кроме того, новая машина обзаведется новым задним бампером с двумя патрубками выхлопа, штампованными крыльями и боковым задним стеклом. Пятая дверь и крыша останутся прежними. Новый «Патриот» также оснастят активным круиз-контролем, беспроводной зарядкой, штатным видеорегистратором, электронным ручником и функцией Auto Hold, которая позволит удерживать машину на месте без нажатия на педаль тормоза.