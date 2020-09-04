Депутаты Мосгордумы от «Умного голосования» отвернулись от Навального

Москва, 4 сентября. Депутаты Московской городской думы, которые получили портфели благодаря проекту блогера Алексея Навального «Умное голосование», перестают поддерживать так называемую оппозицию.

По некоторым данным, с помощью этого проекта в парламент смогли пролезть 20 так называемых «независимых парламентариев». Заполучив заветное место в 2019 году, многие стали действовать без учета мнения тех, кто помогал пробиться в депутаты.

Стоит отметить, что осенью 2019 года половина «независимых» в ходе голосования по важным вопросам бюджета столицы выразила солидарность представителям «Единой России».

В марте парламентарии голосовали в поддержку законопроекта о принятии конституционных поправок. Из 20 «независимых» трое воздержались, 11 отказались поддерживать, остальные сказали «да».

В июне только девять из 20 парламентариев подписались под обращением о выражении недоверия спикеру Мосгордумы. Блогер Алексей Навальный констатировал, что количество подписавшихся было недостаточным.

В конце августа пять депутатов из «независимых» внесли проект постановления о внесении в Госдуму проекта закона, касающегося повышенных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Интересен тот факт, что их благодетель Навальный заявлял об увеличении ветеранских выплат за два месяца до инициативы парламентариев. Два месяца его идея оставалась без внимания соратников.

Если разбирать активность «независимых» пофамильно, что выяснится, что только пять из 20 кандидатов остаются верными курсу мнимой оппозиции.