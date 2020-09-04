В Литве вандалы осквернили памятник советским воинам

Вильнюс, 4 сентября. Памятник советским воинам осквернили в литовском городе Жежмаряй Каунасского уезда.

Неизвестные вандалы облили монумент красной краской. Помимо этого они написали на нем оскорбительные надписи. Об инциденте стало известно накануне вечером.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении могилы или иного публичного места памяти. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до года.

Как уточняет Sputnik Литва, рядом с оскверненным памятником находится находится братское захоронение. При освобождении города от нацистов погибли более 920 советских солдат. В 2002 году Россия направила свои средства на реставрацию захоронения.