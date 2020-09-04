Китай успешно запустил многоразовый космический корабль

Пекин, 4 сентября. Китай успешно запустил многоразовый испытательный комический корабль. Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Многоразовый космический корабль запустили 4 сентября с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. Объект доставит на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F»). Предполагается, что многоразовый китайский корабль будет какое-то время летать по земной орбите, а затем вернется обратно.

Как отметили в CASC, аппарат поможет протестировать технологии многократного применения в космических полетах и поспособствует предоставлению технологической поддержки в мирном освоении космоса.

В июле Китай запустил свой первый зонд для изучения Марса. Предполагается, что аппарат достигнет планеты в феврале 2021 года. Еще около трех месяцев замет посадка зонда на Марс.