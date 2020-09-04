Актриса Поргина рассказала о характере и лучших ролях Бориса Клюева

Москва, 4 сентября. Церемония прощания с советским и российским актером Борисом Клюевым прошла сегодня в Государственном академическом Малом театре. Заслуженная артистка России Людмила Поргина поделилась воспоминаниями о характере и ролях выдающегося артиста.

Широкая известность и популярность пришла к Борису Клюеву после роли графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», зрителям также запомнились его работы в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и сериале «Воронины». За свою карьеру Клюев сыграл более 100 ролей в театре и кино.

Актер скончался 1 сентября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжелый недуг, он продолжал играть в кино и выступать в театре. Последней ролью, которую артист репетировал к премьере, является президент США Франклин Рузвельт в постановке «Большая тройка (Ялта-45)».

Соболезнования родным и близким актера выразили президент России Владимир Путин, министр культуры и многие другие деятели искусств, а также партнеры по съемочной площадке. Около театра, в котором проходит прощание, собралось много людей. Актера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, передает «ПолитЭксперт».

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина рассказала, что более серьезного актера, чем Борис Клюев, она не знает. Она назвала одной из лучших его роль в постановке Малого театра «Маскарад», где он сыграл Евгения Арбенина.

«Так мощно, так сильно, так красиво, совершенно», — вспоминает актриса.

Она назвала его любящим и нежным человеком, за что его все уважали. По ее словам, коллеги всегда будут помнить Клюева как хорошего друга, замечательного актера и доброго человека