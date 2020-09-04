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Татуировки рассказали о сложном характере Прилучного

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Татуировки рассказали о сложном характере Прилучного

Москва, 4 сентября. Известный российский артист Павел Прилучный обладает приличным набором татуировок, которые говорят о его сложной и противоречивой натуре. О неспокойном нраве артиста также говорит и его недавний развод с Агатой Муцениеце.

В 2020 году Прилучный достаточно часто привлекает внимание СМИ. Все дело в его разводе с Муцениеце и романе с коллегой Ярославой Карпович, который начался практически сразу после расставания с супругой. Но даже если не обращать внимания на амурные скандалы, то можно заметить, что артист является достаточно харизматичной и интересной личностью, а также обладает занимательным набором татуировок.

Прославился актер во время съемок фильма «На игре», и тогда же Прилучный сделал первую татуировку. Согласно сюжету кинокартины, на шее одного из главных героев фильма был набит штрихкод, который изначально наносился на артиста гримерами. Однако в какой-то момент знаменитость решила сохранить броский рисунок на коже и посетила тату-салон.

Затем Прилучный участвовал в съемках сериала «Закрытая школа», о чем ему теперь напоминает надпись на бедре. «Сохраняй спокойствие», гласит татуировка, выполненная на латыни. На запястье актера в тот же период был набит крест.

Татуировки рассказали о сложном характере Прилучного

Даты рождения обоих детей также нашли себе место на теле звезды. Стоит сказать, что также на правом плече актера есть надпись Family. Последствием неудачного брака с Муцениеце и татуировка в виде кольца.

Также на левом плече актера набиты компас, орел, несущий в клюве змею, и другие изображения. Стоит заметить, что татуировки выполнены в разных стилях, что не по душе специалистам.

«Судя по выбору татуировок, которые он делает, его бросает из стороны в сторону. На одном месте намешать все «в кашу» — это сильно», — отметил владелец тату-студии для знаменитостей Владимир Ермак.

Стоит сказать, что вызывает сомнения не только подход Прилучного к татуировкам, но и к браку. Как сообщалось ранее, Муцениеце рассказала об изменах бывшего мужа.

Источник: СтарХит
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