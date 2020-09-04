Татуировки рассказали о сложном характере Прилучного

Москва, 4 сентября. Известный российский артист Павел Прилучный обладает приличным набором татуировок, которые говорят о его сложной и противоречивой натуре. О неспокойном нраве артиста также говорит и его недавний развод с Агатой Муцениеце.

В 2020 году Прилучный достаточно часто привлекает внимание СМИ. Все дело в его разводе с Муцениеце и романе с коллегой Ярославой Карпович, который начался практически сразу после расставания с супругой. Но даже если не обращать внимания на амурные скандалы, то можно заметить, что артист является достаточно харизматичной и интересной личностью, а также обладает занимательным набором татуировок.

Прославился актер во время съемок фильма «На игре», и тогда же Прилучный сделал первую татуировку. Согласно сюжету кинокартины, на шее одного из главных героев фильма был набит штрихкод, который изначально наносился на артиста гримерами. Однако в какой-то момент знаменитость решила сохранить броский рисунок на коже и посетила тату-салон.

Затем Прилучный участвовал в съемках сериала «Закрытая школа», о чем ему теперь напоминает надпись на бедре. «Сохраняй спокойствие», гласит татуировка, выполненная на латыни. На запястье актера в тот же период был набит крест.

Даты рождения обоих детей также нашли себе место на теле звезды. Стоит сказать, что также на правом плече актера есть надпись Family. Последствием неудачного брака с Муцениеце и татуировка в виде кольца.

Также на левом плече актера набиты компас, орел, несущий в клюве змею, и другие изображения. Стоит заметить, что татуировки выполнены в разных стилях, что не по душе специалистам.

«Судя по выбору татуировок, которые он делает, его бросает из стороны в сторону. На одном месте намешать все «в кашу» — это сильно», — отметил владелец тату-студии для знаменитостей Владимир Ермак.

Стоит сказать, что вызывает сомнения не только подход Прилучного к татуировкам, но и к браку. Как сообщалось ранее, Муцениеце рассказала об изменах бывшего мужа.