Коротченко назвал «агрессивной акцией» полеты бомбардировщиков США в Крыму

Приближение к Крыму двух американских стратегических бомбардировщиков является агрессивной акцией Военно-воздушных сил (ВВС) США в отношении РФ, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, российское военное командование делает все, чтобы замысел противника был вскрыт.

Бомбардировщики B-52H Stratofortress вылетели с авиабазы Фэрфорд, расположенной в графстве Глостершир в Англии, и впоследствии вошли в воздушное пространство Украины. Самолеты приблизились к границе с Крымом, находясь на расстоянии 53 километров от него.

«Истребители [ВКС России] не могут быть подняты на перехват из-за того, что американцы находятся в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении Telegram-канала «Военный обозреватель».

Как объясняет военный эксперт Игорь Коротченко, главная задача стратегического бомбардировщика США — это нанесение ядерных ударов. Скорее всего, американские летчики «осваивали потенциальный театр военных действий», полагает собеседник ФАН.

«Мы это расцениваем как агрессивную акцию со стороны ВВС США и Украины, которая предоставила свое воздушное пространство для подобного рода полетов. Это еще раз актуализирует вопрос наращивания системы воздушно-космической обороны России и укрепления системы противовоздушной обороны Крыма, как части Южного военного округа. Тем не менее наше военное командование делает все, чтобы возможности по вскрытию замыслов противника и их пресечению были реализованы в полном объеме», — сказал Коротченко.

В то же время специалист подчеркнул, что Крым достаточно хорошо защищен от различных видов воздушных атак противника России.

«В Крыму развернуты зенитно-ракетные системы С-400, на оснащении которых есть дальняя ракета, способная поражать цели на удалении до 400 километров. Плюс к этому, наиболее важные объекты, находящиеся на крымском полуострове (Крымский мост и база Черноморского флота. — Прим. ФАН) прикрыты зенитно-ракетными комплексами Тор-М2. Это средства противовоздушной обороны последнего рубежа с гарантированной вероятностью поражения целей», — рассказал он.

По заверениям Коротченко, ЗРК Тор-М2 показал свою высокую эффективность в Сирии. На авиабазе Хмеймим из 100 процентов, сбитых беспилотников террористов, 90 уничтожили эти комплексы. 10 процентов целей сбили другие средства ПВО, которые были в Хмеймиме, отмечает военный эксперт.

«Основное средство поражения бомбардировщиков B-52H — это крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Соответственно, беспилотник — это гораздо более сложная цель, чем крылатая ракета. Если Тор-М2 сбивает беспилотники, то он без проблем уничтожит крылатые ракеты», — выразил уверенность собеседник ФАН.

При этом Коротченко считает неправильным копировать США в части осуществления аналогичных полетов российской авиации у американских границ.

«Наша главная задача — это обеспечение деятельности стратегической авиации — Ту-95МС и Ту-160. Мы не должны летать и демонстрировать силу, а быть готовыми к выполнению задач по предназначению. Поэтому планы боевой подготовки ВКС РФ предусматривают те задачи, которые необходимы с точки зрения обеспечения военных интересов России», — добавил специалист.

Ранее два российских истребителя Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США над акваторией Черного моря. Позднее Пентагон пожаловался на «опасные маневры» российских летчиков, отметив, что истребитель Су-27 пересек траекторию полета В-52, что «ограничивало маневренность летательного аппарата и увеличивало вероятность столкновения».