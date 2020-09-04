В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу России

Москва, 4 сентября. Бизнесмен Олег Дерипаска имеет право на собственную точку зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею миллиардера перенести столицу России.

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ранее URA.RU, с идеей перенести российскую столицу Дерипаска выступил на Столыпинском форуме. По мнению предпринимателя, это даст новый толчок развитию России, а пока все деньги сосредоточены в Москве.