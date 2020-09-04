Рожин: Если Тайвань сбил китайский истребитель, то за этим явно стоят США

Если Китай подтвердит уничтожение своего истребителя тайваньскими ПВО, то будет понятно, кто надоумил Тайбэй на эскалацию напряжения, заявил ФАН военный аналитик Борис Рожин.

Ранее в тайваньских и индийских социальных сетях появились сообщения, что китайский истребитель был сбит наземной системой противовоздушной обороны Вооруженных сил Тайваня. Пилоту удалось успешно катапультироваться, но он получил ранения.

Как стало известно, китайский истребитель якобы незаконно вошел в воздушное пространство Тайваня, он был несколько раз предупрежден о недопустимости подобных действий, после чего был сбит. Ряд экспертов выразили уверенность, что данные сообщения являются дезинформацией, которую распространяет Индия, а самолет на самом деле разбился на материковой части Китая.

Комментируя ситуацию, российский военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что в правдивости появившихся данных действительно можно сомневаться, так как «основная масса заявлений идет с индийских аккаунтов в соцсетях и в индийских СМИ, которые активно раскручивают антикитайские настроения даже больше, чем Тайвань».

«Проблема в том, что официальных заявлений со стороны Минобороны Тайваня или командования НОАК до сих пор нет. Есть только данные, что машина якобы упала не на Тайване, а китайской провинции Гуанси, то есть это могла быть и техническая авария, которую пытаются выдать за военный инцидент», — поясняет эксперт.

Тем не менее собеседник ФАН допускает, что военный инцидент мог иметь место, поскольку Китай считает Тайвань давно отторгнутой частью КНР и не признает его независимости. Политические деятели Пекина очень часто выступают с заявлениями, что «рано или поздно регион вернется».

«Из-за такой позиции действия китайского флота и авиации в тайваньском проливе, как правило, связаны с тем, что КНР игнорирует территориальные воды Тайваня. Такие инциденты происходят достаточно часто, и если допустить, что в этот раз самолет действительно вторгся в воздушное пространство Тайваня и после ряда предупреждений все же был атакован системами ПВО, то тогда Китай будет расценивать ситуацию как враждебные действия в своем воздушном пространстве. С одной стороны, Китай может ограничиться выражением протеста или какими-то политическими заявлениями, а с другой стороны, возможно, последуют какие-то более серьезные действия. Как показывают столкновения с Индией, Китай в принципе не стесняется применять силу для защиты того, что он считает своей территорией», — продолжает эксперт.

По этой причине инцидент может стать только началом к серьезной эскалации напряженности между Китайской Народной Республикой и Тайванем. К тому же Рожин напомнил, что на вооружении Тайваня стоят старые версии американских зенитных ракетных комплексов MIM-23 HAWK, MIM-104 Patriot и противоракетные комплексы THAAD.

«А кто поставит Тайваню вооружение? США, и тут можно увидеть линию на противостояние с Китаем на всей протяженности его границ. Американцы пытаются давить на его болевые точки: помимо общей торговой и дипломатической войны, они прокачивают тему уйгуров, поддерживают претензии Индии на плато Ладакх, мы видели давление на гонконгский вопрос, наблюдаем присутствие кораблей США в Южно-Китайском море и т. д. Ну и сейчас эта история полностью укладывается в эту антикитайскую компанию. Вряд ли Тайбэй бы сам по себе решился на атаку самолета КНР. Так что если Тайвань сбил китайский истребитель, то за этим явно стоят США», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в среду 26 августа Китайская Народная Республика запустила баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 после инцидента с вторжением американского разведчика в зону военных маневров. Цели ракет, которых неофициально называют «убийцами авианосцев», расположены в Южно-Китайском море, и в китайских СМИ отметили, что это наглядный ответ Пекина на потенциальные риски, связанные со все более частыми заходами американских военных самолетов и военных судов в упомянутое море.