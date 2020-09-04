Команды России и Азербайджана разделили первое место конкурса «Кубок моря»

Баку, 4 сентября. Победителями конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр-2020 стали сразу две команды — России и Азербайджана. Церемония награждения прошла в Баку при участии первого замминистра обороны России Руслана Цаликова, передает Федеральное агентство новостей.

По словам Цаликова, соревнования в Баку были организованы блестяще — он поблагодарил за это министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, инициатора проведения «Кубка моря» в стране.

«Несмотря на вызовы, связанные с пандемией или еще с какими-то иными рисками, этот важнейший с точки зрения дружбы и братства между вооруженными силами Азербайджанской Республики и Российской Федерации праздник состоялся», — отметил замминистра обороны России.

Его коллега, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев, напомнил, что старт конкурсу дали министры обороны двух государств, и в Азербайджане Армейским международным играм уделяется огромное внимание. По его мнению, такие конкурсы готовят военных к победам в армейских делах.

Российские и азербайджанские армейцы набрали одинаковое количество баллов и разделили первое место «Кубка моря». Две недели экипажи малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии и патрульного корабля «G-122» ВМС Азербайджанской Республики сравнивали свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

«Они, конечно, показали состояние боевой готовности наших вооруженных сил. Но показали в мирной, состязательной борьбе на мирных водах Каспия», – сказал Руслан Цаликов.

Он пожелал морякам, чтобы им пришлось демонстрировать свои умения только на соревнованиях.