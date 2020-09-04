Глюкоза назвала помолодевшую Успенскую «куклой»

Москва, 4 сентября. Исполнительница Любовь Успенская недавно опубликовала в Instagram фотографию вместе со своим хорошим знакомым из Тбилиси Леваном Кбилашвили. На публикацию обратила внимание певица Глюкоза.

«Собираемся на день рождения нашего друга. В суперхорошем настроении. Всем желаем хорошего вечера», — написала знаменитость.

Глюкоза в комментарии к фото написала: «Кукла», выразив мнение на фоне появления слухов о том, что «королева шансона» снова легла под нож хирурга ради операции на лице.

Одна из поклонниц считает, что певице стоит еще раз сходить к пластическому хирургу.

«Щечки надо уменьшить, а так все прекрасно!» — рекомендовала фолловер.

По мнению некоторых, пластические операции делают лицо знаменитости только хуже.

«На себя непохожа. Как кукла надувная. Перебор», — выразила мнение другая фанатка.

«Ничего шикарного не вижу. Перекачанная ботоксом и натянутая бабушка. Да и фигура возраст выдает», — раскритиковала пользователь.

«Господи, все лицо настолько перекачано, что пропорции «тело и голова» как-то странно смотрятся», поддержала еще одна фанатка.

Напомним, что в начале августа Любовь Успенская поделилась с поклонниками видеозаписью своего домашнего отдыха. Однако вместо позитива получила поток критики. Пользователи отметили, что у нее опухло лицо, и порекомендовали воздержаться от пластических операций, чтобы не ухудшать свою внешность, сообщает «Подмосковье сегодня».