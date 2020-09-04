Хазин предложил «заставить» россиянок рождать через квартирный вопрос

Известный экономист и публицист Михаил Хазин предложил рецепт, как стимулировать рождаемость в России. По мнению Хазина, тут нужно действовать не только через пропаганду на государственном уровне семейных ценностей, но и за счет материального стимулирования молодых семей, что неизбежно «заставит» россиянок больше рожать. Самый действенный способ такого стимулирования — государственная помощь в решении квартирного вопроса, считает экономист.

«Грубо говоря, любой молодой семье — сразу давать трехкомнатную квартиру. Бесплатно. Но под обязательство через семь лет уже иметь троих детей. Соответственно, если, детей меньше, тогда они [родители] должны за эту квартиру заплатить, в той или иной степени [то есть, сумма рассчитывается в зависимости от количества детей]. Это с экономической точки зрения, думаю, вполне осуществимо», — подчеркнул Михаил Хазин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Отметим, по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 2020 года начала реализовываться широкая программа стимулирования демографического роста в нашей стране. В частности, начала действовать программа дешевой ипотеки для молодых семей, материнский капитал выплачивается уже при рождении первого ребенка, все младшие школьники начали получать в школах бесплатное горячее питание и так далее.

В качестве мер поддержки семьям с детьми во время пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, в родители каждого российского ребенка получили несколько стимулирующих разовых выплат. В июне по десять тысяч рублей было выплачено на каждого ребенка от трех до 16 лет; в июле такая же сумма поступила на счета родителей, имеющих детей от рождения до 16 лет. На детей до трех лет трижды выплачивалось по пять тысяч рублей. Рассматривается вопрос дальнейшей поддержки семей с детьми.

В то же время западные ученые дают неблагоприятный демографический прогноз для России, предрекая уменьшение населения нашей страны на 40 миллионов человек за ближайшие 80 лет. Михаил Хазин объясняет, что этому можно противопоставить, и почему он против идеи привлекать в Россию новых мигрантов. Полностью беседу с Хазиным читайте в материале Федерального агентства новостей.