Высоцкая поразила фанатов откровенным фото топлес на яхте

Москва, 4 сентября. Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фанатам новые откровенные фотографии с отдыха.

В своем Instagram-аккаунте Высоцкая опубликовала снимки, на которых она запечатлена на яхте в купальнике и шортах. Актриса запечатлена в игривой позе — она стоит спиной и держит в руках развязанные бретельки купальника. Фанаты пришли в восторг и заметили, что фигура у телеведущей «как у девочки».

«Поднять паруса! Курс в таинственную неизвестность, к Мысу Доброй Надежды! Хорошего дня!» — написала Юлия под фото без лифчика.

Подписчики Высоцкой в комментариях начали гадать, как их кумиру удается так молодо выглядеть в 47 лет.

«Девочка-девочка», — написал один из фанатов. «Умница, красавица, да еще немыслимая стройняшка!» — восхитился второй. «Шикарное тело! Как это возможно?» — недоумевает третий. «Такая худенькая, как подросток», — написал еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что Высоцкая восхитила композитора Игоря Крутого своим селфи в ванной. На фото знаменитость позирует в белоснежной длинной рубашке. Кадр был сделан в ванной комнате.