Пекин, 4 сентября. Россия перехитрила Киев, лишив Украину самого мощного и опасного оружия. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

После распада СССР Украине досталось несколько бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. При этом подобное положение вещей не устраивало США и Россию, передает «ПолитРоссия».

«После распада Советского Союза Украина была настолько бедна, что США не составило труда ее обмануть», — рассказали китайские обозреватели.

Власти США выделили украинскому руководству несколько миллионов долларов в обмен на утилизацию бомбардировщиков. Однако Россия также пошла на хитрость и добилась передачи нескольких Ту-160 в обмен на списание некоторых долгов. В конечном итоге США и Россия лишили Украину мощного оружия.

«Мы должны понимать, что даже сегодня бомбардировщик Ту-160 является мощным стратегическим сдерживающим фактором. Эти самолеты десятилетиями преследуют США, так как они до сих пор представляют для них огромную угрозу», — отмечают эксперты Sohu.

Размах крыла в разных позициях стреловидности составляет от 35 до 55 метров. Уникальная конструкция крыла позволяет самолету преодолевать рубежи ПВО противника на скорости до 2,2 тысячи километров в час. Самолет может выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать ее в течение 45 минут. Дальность полета достигает 13,5 тысячи километров.