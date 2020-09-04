Познер рассказал о жалости мирового сообщества к США

Вашингтон, 4 сентября. Отношение к США в современном мире изменилось. К ним теперь проявляют жалость, высказал мнение на своем сайте телеведущий Владимир Познер.

Он напомнил, что долгие годы во многих странах часто в пример ставили именно США. К Штатам относились по-разному: боялись, испытывали ненависть, восхищались ими. Теперь же к этому государству, по большей части, испытывают жалость.

Резкое изменение отношения связано, по мнению телеведущего, со сложной ситуацией внутри Америки. Там не утихают протесты, устраиваются погромы и поджоги. При этом в масштабном плане американское общество расколото, есть риск гражданской войны.

Познер подчеркнул, что раньше США занимали лидерские позиции, считались страной №1, причем не только по развитию экономики. Сейчас же это государство на глазах теряет привлекательность.

Остается пока неясным, как Штаты будут выходить из сложившегося положения.