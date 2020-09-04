Собянин на встрече с Путиным оценил борьбу с COVID-19 в Москве

Москва, 4 сентября. Все решения московских властей по борьбе с коронавирусом были согласованы с правительством страны. Меры были жесткие, но правильные, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вначале (ограничительные меры) были достаточно жесткими, но жесткими в меру, в той части, только для того чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны; с другой стороны, дать все-таки возможность нормально функционировать городу», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что поэтапная отмена ограничений началась сразу же, как появилась такая возможность. Теперь по прошествию несколько месяцев, по словам мэра Москвы, можно видеть, что все решения были приняты своевременно и правильно.

«Все это время мы наблюдали либо снижение, либо стабилизацию обстановки», — подчеркнул он.

Ранее на своем официальном сайте Собянин в преддверии Дня Москвы выразил мнение, что большая часть москвичей продемонстрировала выдержку и дисциплину в ситуации с распространением коронавируса. Именно такое поведение жителей мегаполиса, по словам мэра,позволило обойтись без жестких полицейских мер.

Собянин считает, что ограничения, которые действовали в Москве «скорее, напоминали людям, что не следует покидать дом, но не запрещали делать это». Он отметил, что самое большое «раздражение» у людей вызвало приложение «Социальный мониторинг», контролирующее, соблюдают ли самоизоляцию инфицированные и контактные лица. Градоначальник согласился, что, когда постоянно нужно отчитываться о своем местонахождении — это неприятно, однако следует сопоставлять вред и пользу от такого контроля.