Песков заявил, что спецслужбы анализируют данные об «отравлении» Навального

Москва, 4 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы РФ анализируют переданные Минском данные о том, что «отравление» Алексея Навального является фальсификацией.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Белорусский лидер рассказал премьер-министру о перехвате телефонных переговоров Варшавы и Берлина, который свидетельствует о том, что «отравление» Алексея Навального является фальсификацией. Лукашенко также добавил, что Минск передаст российской стороне расшифровку этих переговоров.

«Они же вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ. Наверняка ФСБ доложит (Владимиру Путину — Прим. ФАН) о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом», — сообщил Песков.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навального переправили самолетом из Омска в Берлин и поместили в клинику «Шарите».

2 сентября власти Германии выступили с утверждениями о том, что Навальный якобы «подвергся воздействию отравляющего вещества». Позднее американский сенатор Роберт Менендес призвал главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против Москвы из-за инцидента с Навальным. Кроме того, немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от властей Германии прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Многие эксперты выражают уверенность, что «отравление» Навального является следствием приема наркотических веществ. Так, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный оказался в реанимации из-за употребления наркотиков или от отравления, за которым могут стоять его западные кураторы.