Песков сообщил о подготовке визита Лукашенко в Москву

Москва, 4 сентября. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что точную дату визита белорусского лидера в столицу России Кремль назовет позднее.

«Мы сообщим вам своевременно», — заявил пресс-секретарь главы государства во время общения с журналистами.

Напомним, 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Минск с делегацией. В ходе визита глава российского правительства встретился с Лукашенко, а также с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Во время беседы с Лукашенко Мишустин подчеркнул, что Москва поддерживает суверенитет Белоруссии. Кроме того, российский премьер передал белорусскому лидеру привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.