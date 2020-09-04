Блогер раскрыл «дьявольское пророчество» в песне Фриске

Москва, 4 сентября. Песни могут скрывать тайный смысл и таить некие дьявольские символы. К такому выводу пришел пользователь Twitter под ником TriggerCap. Автор микроблога исследовал популярную 14 лет назад песню «Малинки», которую исполняли Жанна Фриске и «Дискотека Авария».

Анализ композиции он начал с цвета.

«Малиновый — это crimson. Crimson King — «король в багряном», — написал пользователь.

Он обратил внимание, что так в Средневековье называли Сатану, Вельзевула. Во втором куплете уже появляется «Малиновый король».

Мистическое он увидел и в описании «собравшихся на праздник людей» и строчке «Здесь, по ту сторону забора». По мнению TriggerCap, речь идет о мирах живых и мертвых. Упомянутые «малиновые люди» являются подручными короля. Они встречают вновь прибывших и переводят их через забор, в потусторонний мир. Даже танцы являются плясками смерти.

Он также обратил внимание, что Фриске пела, что «ни разу не была в «Малинках» до этого дня, точнее, до вечера». А затем спела, что осталась бы там навечно. Блогер считает, что эти жуткие и пророческие слова надо воспринимать буквально.

«Это реплика души, застывшей на пороге, но готовой вот-вот переступить черту», — выразил мнение TriggerCap.

Некоторые пользователи согласились, что некий намек на ад действительно есть.