Назван топ-3 самых надежных автомобилей с пробегом

Москва, 4 сентября. Автоэксперты составили топ-3 самых надежных подержанных машин, которые практически никогда не ломаются. Поиском таких автомобилей занимались специалисты российского портала «Тарантас Ньюс».

Так, первое место в рейтинге занимает японский автомобиль Honda Civic восьмого поколения. Авто оснащено бензиновым двигателем, объем которого составляет 1,8 литра, а мощность равняется 140 лошадиным силам. Его цена на автомобильном рынке составляет от 500 до 530 тысяч рублей.

На втором месте расположилось другое японское авто — Toyota Corolla. Сегодня такую подержанную иномарку можно купить за 550–600 тысяч рублей.

Закрывает рейтинг самых надежных авто Skoda Octavia. Этот чешский пятидверный лифтбек оснащен двигателем на 1,2 литра. Мощность мотора составляет 102 лошадиных силы.

Ранее специалисты определили топ-5 главных проблем, мешающих продать подержанный автомобиль. Так, продать подержанную машину будет сложно, если владелец неоправданно завысил стоимость автомобиля. В подобных случаях искать покупателя, готового переплачивать, можно очень долго.

Эксперты также назвали десятку самых популярных автомобилей с автоматической трансмиссией. На первом месте оказалась Kia Rio — в 2020 году было продано 28 400 автомобилей этой марки, передает «Газета Кемерова».