Поставщики отреагировали на рекордный рост цен на овсянку

Москва, 4 сентября. Спрос на овсянку останется стабильным даже в случае повышения цен на овсяные хлопья для каши в рознице. Об этом сообщил заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Он отметил, что эксперты оценивают спрос на овсяные хлопья как неэластичный. Цена на них не такая высокая.

«Маловероятно, что потребители будет массово переключаться на другие виды круп в случае колебаний розничной цены», — подчеркнул Дмитрий Леонов.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость овсяных хлопьев и «Геркулеса» поднялась на треть в России и достигла исторического максимума. Об этом говорится в сообщении Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как рассказал президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич, сейчас овес поступает на крупяные предприятия по цене 11–12 тысяч рублей за тонну, а год назад стоимость составляла девять тысяч за тонну.