Хазин считает ювенальную юстицию и «секспросвет» помехой рождаемости

Известный экономист и публицист Михаил Хазин считает, что решить демографические проблемы России поможет стимулирование рождаемости, что, по его мнению, вполне возможно при грамотной государственной политике. Такая политика разумнее, чем предложение «заполнять» демографическую яму за счет мигрантов, считает Хазин.

«Нам нужно повышать рождаемость, а для этого надо, наконец, отказаться, от всяких либеральных штучек и ювенальной юстиции, — отметил Михаил Хазин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вместо всего этого надо начать поддерживать многодетную семью. Вот и все».

По мнению Хазина, падение рождаемости (общемировая тенденция в развитых странах, как отмечают эксперты) в России связано с целенаправленной пропагандой.

«Падение рождаемости — это результат жизни в городской среде и целенаправленная пропаганда, — говорит эксперт. — Ну и, разумеется, еще и падение уровня жизни многодетных семей».

Поэтому задача государства — как можно активнее пропагандировать семейные ценности и поддерживать традиционную семью, стимулируя граждан рожать больше детей.

Одним из ударов по рождаемости Хазин считает высокий уровень абортов с последующим бесплодием женщин. По мнению эксперта, вина в этом во многом в раннем сексуальном просвещении молодежи, насаждаемом западной пропагандой.

«С абортами, безусловно, нужно что-то делать, — говорит Хазин. — Но при этом еще надо работать с молодежью, потому что пропаганда раннего сексуального образования не ведет к улучшению ситуации. От этого, собственно, — ранние аборты и бесплодие. И с этим надо, конечно, что-то делать».

Ранее пессимистичный демографический прогноз для России дал один из авторов глобального научного исследования на эту тему, глава Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад, который утверждает, что к 2100 году население РФ уменьшится на 40 миллионов человек — с 146 миллионов до 106 миллионов.

Полностью интервью Михаила Хазина, который рассказывает, что можно противопоставить отрицательным тенденциям в сфере демографии, читайте в материале Федерального агентства новостей.