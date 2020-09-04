В ОП назвали число наблюдателей в Единый день голосования

Москва, 4 сентября. Более 520 тыс. наблюдателей будут присутствовать на выборах в Единый день голосования. Об этом заявил председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Россия является лидером по общественному наблюдению. Я рад, что мы движемся в правильном направлении. Для наблюдения за выборами в Единый день голосования зарегистрировано беспрецедентное число наблюдателей — 526 тыс. человек, — сказал он. — У нас есть наблюдатели от кандидатов, от политических партий, а также есть наши независимые общественные наблюдатели, которых направляют региональные общественные палаты».

Григорьев отметил, что Общественная палата постарается сделать все возможное, чтобы на каждом избирательном участке присутствовали наблюдатели. Он подчеркнул, что принцип ОП РФ — это максимальный контроль.

Напомним, в Единый день голосования пройдут выборы глав 20 регионах России, а также депутатов законодательных органов госвласти в 11 субъектах. При том, что главной датой названо 13 сентября, этому дню будут предшествовать также два дня досрочного голосования.

На довыборах в Госдуму пройдет онлайн-голосование 11-13 сентября. Чтобы проголосовать онлайн, жителям Курской и Ярославской областей необходимо подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.