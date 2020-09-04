Появилось видео задержания 13 человек, которые готовили массовые убийства

Москва, 4 сентября. В Сети появилось видео с задержанием при поддержке бойцов СОБР 13 человек, которые намеревались совершить массовые убийства в разных регионах РФ.

По данных ФСБ, злоумышленники планировали провести кровавые акции в людных местах, включая учебные заведения и объекты правоохранительных органов. Школьная линейка 1 сентября была выбрана одним из мест для нападения.

В ходе обыска у задержанных изъяли личные дневники и цифровые устройства, где были данные о преступных намерениях. Кроме того, у них были планы нападений, инструкции по изготовлению взрывных устройств и готовые самодельные бомбы, а также огнестрельное и холодное оружие, сообщает пресс-служба ФСБ.