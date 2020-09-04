Агата Муцениеце рассказала, как бы отомстила сопернице

Москва, 4 сентября. Актриса Агата Муцениеце опубликовала очередной выпуск своего YouTube-шоу «Честный развод». Знаменитость побеседовала на тему отношений и мужчин с телеведущей Ксения Собчак.

Во время беседы звезды вспомнили и о соперницах, являющихся помехой гармоничным отношениям. Эту тему подняла Ксения Собчак. Светская львица попросила Муцениеце представить, что существует некая женщина, разрушившая ее брак и забравшая из семьи мужа.

«Есть такое. Просто ее ждет каблук в нос», — прокомментировала ситуацию бывшая супруга Павла Прилучного.

Все дело в том, что недавно актриса рассталась со своим коллегой Павлом Прилучным. Брак не спасли даже двое детей — артист ушел от Муцениеце и через некоторое время начал встречаться с телезвездой Мирославой Карпович. Знаменитости познакомились во время совместной театральной постановки, и, судя по всему, именно для Карпович предназначен упомянутый каблук.

Также Муцениеце уточнила, что сама бы никогда не стала поступать так, как поступила ее соперница. По ее словам, «мужчина поссорился и разъехался с женой», и в этот момент к нему прибежала «классная профурсеточка». Как заметила актриса, она бы подождала того момента, когда мужчина полностью останется один.

Звезды также поговорили о вкусах на мужчин. Ксения Собчак сообщила, что ее всегда привлекали худощавые и невротические представители сильной половины человечества. Ее текущий супруг Константин Богомолов представляется звезде практически идеалом. Также Ксения пришла к выводу, что Прилучный притягивает женщин благодаря своей брутальности, но Агата отметила, что ей эта черта нравится перестала.

Стоит сказать, что Прилучный относится к шоу бывшей супруги с изрядной долей юмора. Как сообщалось ранее, артист высмеял откровения Муцениеце о разводе.