Вакцину от коронавируса развезли в российские медцентры

Москва, 4 сентября. Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» развезена в медцентры, сообщили в НИЦ им. Гамалеи.

Специалисты уточнили, что вакцинация добровольцев в рамках III этапа исследований начнется в ближайшее время, а наблюдение за ними будет продолжаться минимум полгода.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация маленьких россиян от коронавируса в этом году проводиться не будет. Она начнется только после того, как специалисты изучат влияние препарата на детский организм.

В первую очередь вакцинирование от COVID-19 будет проводиться для приоритетных групп населения — это педагоги, врачи и люди старшего возраста.

Напомним, российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом от новой коронавирусной инфекции. Ее разработали ученые НИИ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В настоящее время в РФ идет разработка второй вакцины. Ожидается, что она будет готова осенью.