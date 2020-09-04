В Москве началась церемония прощания с актером Клюевым

Москва, 4 сентября. Прощание с народным артистом Борисом Клюевым началось в Москве. Церемония проходит в Малом театре, которому актер посвятил многие годы жизни.

Пришедших попрощаться с актером уже начали пускать в здание. Как сообщает РИАМО, гроб с телом Клюева установили в зале основной сцены. Именно здесь можно попрощаться с артистом. Рядом с гробом установлены стулья для родственников и друзей.

У подножия гроба поставили портрет Клюева и постамент, к которому все желающие могут положить цветы. Многие из тех, кто пришел попрощаться с актером, принесли красные розы.

Здание Малого театра подготовили к траурному мероприятию, приглушив свет и завесив зеркала и отражающие предметы тканью. Телеканал «360» ведет прямую трансляцию с места прощания. После церемонии Клюева похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни, напоминает «Культуромания». В 2018 году артисту диагностировали рак легких. Многим зрителям Клюев известен по роли в сериале «Воронины». Также он снимался в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «ТАСС уполномочен заявить...».

Ранее врач-онколог Андрей Пылев рассказал, были ли у Клюева шансы на выздоровление. Медик отметил, что рак легких на последних стадиях практически не поддается лечению.