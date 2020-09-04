Зеленского назвали «жлобом» за указ о персональной пенсии для своего отца

Киев, 4 сентября. Проект указа президента Украины Владимира Зеленского о присвоении своему отцу пожизненной стипендии вызвал волну критики со стороны местных политиков.

Согласно документу, родственник президента будет признан выдающимся деятелем образования, за что ему полагаются деньги от государства, сообщает «ПолитНавигатор».

Отец главы Украины 25 лет заведует кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского государственного университета экономики и технологий. За годы образовательной деятельности он сделал 140 научных публикаций, однако никаких выдающихся заслуг не имеет.

Украинский премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что речь не идет о том, что «сын пролоббировал отца». Именно трудовой коллектив вуза настаивал на этом. Данный факт подтверждается подписанным преподавателями письмом. В нем говорится, что уже в течение трех лет трудовой коллектив просит оценить заслуги Александра Семеновича Зеленского.

Политолог Владимир Корнилов отметил, что еще никто из украинских президентов не позволял назначать персональную пожизненную пенсию отцу. Эксперт с иронией назвал главу государства «слугой народа».

Куда более жестким в своих высказываниях был экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он констатировал, что и представить не мог, до какого «жлобства» опустится нынешний лидер страны.