Зверев рассказал о главных трендах моды осени 2020 года

Санкт-Петербург, 4 сентября. Тенденции в мире моды очень быстро меняются. Вчерашние стильные джинсы внезапно перестают быть трендом, а нарощенные ресницы сегодня выглядят вульгарно. Суперзвезда и стилист Сергей Зверев рассказал, каким должен быть гардероб осенью 2020 года.

Зверев в первую очередь обратил внимание на меховые жилеты, которые еще недавно пользовались бешенной популярностью у представительниц прекрасного пола. Дизайн и практичность такой одежды вызывал восторг, однако сегодня, увы, такие жилеты являются антитрендом.

«В такой вещи скрыты все очертания фигуры, что женской, что мужской. Конечно, фигура непривлекательна в таком жилете. Слава богу, такой жилет «гусеница» продержался в тренде недолго», — говорит Зверев.

Король гламура отметил, хуже всего меховая жилетка смотрится с отличающимися по стилю уггами и обтягивающей шапочкой. Это касается и мужчин, и женщин. Зверев также подчеркнул, что вычурные пальто ниже колена с меховым воротником также вышли из моды, передает Пятый канал.

«Если есть в гардеробе такое пальто, надо его отложить в самый дальний угол», — посоветовал он.

Зверев также призвал отказаться от коротких курточек. Он обратил внимание, что в них очень легко простудиться, а также из-под таких курток нередко выглядывает нижнее белье, видимость которого в этом году считается дурновкусием.

По словам суперзвезды, сегодня главным трендом в моде является одежда свободного кроя. Зверев рекомендует обратить внимание на пуховики и дубленки в стиле «авиатор» и бомберы. Он также советует заменить вещи с ярким контрастным мехом на парку из коттоновой или водоотталкивающей ткани. Неожиданно для многих одним из главных осенних антитрендов стали джинсы-скинни.

«Эти skinny очень были популярны, сейчас это антитренд. Обтягивающие брюки — один из главных антитрендов осени», — говорит Зверев.

Сегодня в моде брюки-бананы. При правильном подборе размера и модели они хорошо подчеркивают фигуру. Из нежелательных кофточек стилист отметил тонкий кардиган.