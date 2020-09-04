Байден пообещал усилить давление на Китай по вопросу Тибета

Вашингтон, 4 сентября. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что будет оказывать политическое давление на Китай по вопросу Тибета в случае своей победы на президентских выборах.

Байден пообещал провести встречу с Далай-ламой, а также восстановить доступ в Тибет американским дипломатам. Кроме того, бывший вице-президент США заявил, что намерен расширить вещание «Голоса Америки» на тибетском языке.

«Я буду работать с нашими союзниками, чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета, чтобы достичь договоренностей о значительной автономии», — сказал Байден.

Кроме того, Байден пообещал усилить санкционное давление на Китай по вопросу Тибета.

28 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен второй раз баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии. При этом Демократическая партия США официально выдвинула на пост президента бывшего вице-президента Джо Байдена. Он преодолел минимально необходимый порог голосов в ходе праймериз.