Россияне сравнили стреляющего президента Туркмении с героем боевика

Ашхабад, 4 сентября. Новое видео с участием президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова появилось в Сети. Туркменский лидер устроил мастер-класс по стрельбе для военачальников и командующего состава правоохранительных органов.

Перед демонстрацией своих умений Бердымухамедов провел полевое заседание Совбеза Туркмении, сообщает «ПолитРоссия». Затем Аркадаг (официальный титул президента Туркмении) пострелял по мишеням из пистолетов, постоянно попадая в центр.

Завершился мастер-класс эпичным взрывом — Бердымухамедов выстрелил из M134 Minigan по бочкам, установленным на полигоне. Примечательно, что пулемет, из которого стрелял туркменский лидер, был установлен на крыше черного внедорожника.

Новое видео с Бердымухамедовым развеселило россиян. В комментариях на YouTube пользователи сравнили президента Туркмении с героем боевиков.

«Зачем им армия? Аркадаг сам защитит страну», — написал Damn Simon.

«Туркменский Терминатор», — пошутил Moskva.

«Как в Интернете появились ролики президента Туркменистана, я перестал смотреть комедии», — признался D P.

«Зачем ему стрелять? Перед его крутизной враги сами застрелятся», — сыронизировал Чемпион Чемпионов.

«Говорят, что великий Аркадаг силой своего взгляда меняет траекторию пули», — прокомментировал Alex Tor.

«Тот случай, когда Джон Рэмбо нервно курит в сторонке», — сравнил Бердымухамедова с героем боевиков Дождь В Лицо.

«Если покажут эти кадры в будущем новому поколению, не знающему великого Аркадага, они подумают, что это кадры из боевика», — предположил Б БШ.

Ранее Бердымухамедова приглашали посетить парад Победы в Москве, однако президент Туркмении отказался, объяснив это тем, что будет праздновать день рождения по туркменским традициям.