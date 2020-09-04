Ученые раскрыли секрет правильного приготовления мяса

Москва, 4 сентября. Австралийские и корейские ученые объяснили, как нельзя жарить красное мясо, и раскрыли секреты его правильного приготовления.

Специалисты из Университета Южной Австралии и Национального университета Кенсан провели исследование и выяснили, что жареное красное мясо содержит белковые соединения, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений при диабете. Опасные для организма соединения образуются при карамелизации мяса при высокой температуре.

Один из авторов исследования доктор Пермал Део подтвердил, что при обжарке мяса на гриле, в духовке или на сковородке в нем образуются AGE — так называемые конечные продукты гликирования.

«Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах — на гриле, в духовке или на сковородке — в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования, или AGE, которые при регулярном употреблении жареного мяса накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток», — указал он.

Ученые добавили, что для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний нужно сократить количество красного мяса в рационе или изменить способы его приготовления. Специалисты советуют готовить его на медленном огне.

Ранее сообщалось, что белки животного происхождения лучше укрепляют мышцы, чем растительные. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона.