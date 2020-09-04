Гаспарян ответил на планы Грузии захватить военную базу РФ в Южной Осетии

Желающий захватить военную базу РФ в Южной Осетии Нателашвили сам может остаться висеть на рее, заявил ФАН российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Ранее лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили во время своего выступления на участке центральной грузинской магистрали в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетией заявил, что вернет регион в состав страны.

«Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе», — заявил он и призвал действующие власти страны начать работать над «миллиардными санкциями» против России за якобы имевшую место «оккупацию» Грузии.

Комментируя выступление Нателашвили, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью Федеральному агентству новостей напомнил, что в конце октября в Грузии состоятся парламентские выборы, поэтому агрессивная и радикальная риторика в рядах грузинских политиков будет только нарастать.

«Что касается его (Нателашвили. — Прим. ФАН) желания повесить флаг над российской военной базой, то пожалуйста, разве его кто-то удерживает? Вот только у него самого будут хорошие шансы болтаться на рее вместо флага. Всем этим удивительным умам много раз говорили: хотите — пожалуйста, приходите, последствия для себя вы должны понимать. С 2008 года с этой точки зрения ничего не изменилось, за исключением боеспособности армии России. Сирийские бармалеи могут в любой момент рассказать, во что это может вылиться», — сказал собеседник ФАН.

Говоря о многомиллиардных санкциях против России, Армен Гаспарян также вспомнил про прибалтийские страны, «которые этот (санкционный) список составляют 25 лет, и Грузия может к ним спокойно присоединиться».

«Мы же не имеем никакого морального права мешать умалишенным делать какие-то заявления, пускай говорят. Но за всеми такими заявлениями не стоит ровным счетом ничего, и с таким же успехом можно какого-нибудь бомжа у метро опросить, ценность его слов будет примерно такой же», — заключил радиоведущий.

Военная база России в Цхинвале и Джаве создавалась в феврале 2009 года. В апреле следующего года главы оборонных ведомств двух стран подписали Соглашение об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года армия Грузии обстреляла Южную Осетию из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град», после чего атаковала и частично разрушила ее столицу — город Цхинвал. Для защиты жителей Южной Осетии Москва ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Тбилиси отвергает такую позицию и обвиняет Москву в оккупации своих территорий.