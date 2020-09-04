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Певица Разина может повторить трагическую судьбу Легкоступовой

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Певица Разина может повторить трагическую судьбу Легкоступовой

Москва, 4 сентября. Певица Светлана Разина, популярная в 90-х годах, рискует повторить судьбу исполнительницы Валентины Легкоступовой, трагическая гибель которой произошла в августе нынешнего года.

Инсайдер утверждает, что 58-летняя Разина, которая ранее пела в популярной группе «Мираж», сейчас якобы страдает от депрессии. Душевные муки связаны с тем, что исполнительница перестала быть популярной. Тут стоит напомнить, что и Валентина Легкоступова пыталась в 90-х снова вернуться на музыкальный «олимп», однако не смогла добиться прежнего уровня популярности.

Источник подчеркнул, что страдающая сейчас Разина находится дома в одиночестве и якобы пытается «успокоиться» с помощью спиртного. По словам инсайдера, исполнительница давно была неравнодушна к алкоголю. А теперь все усугубилось отсутствием работы и контактов с друзьями.

Одна из поклонниц в Instagram обращала внимание, что в последнее время исполнительница редко бывать на публике. Такой вывод она сделала на основании страницы бывшей звезды.

«Публикаций у Светланы Альбертовны практически на странице нет. Раньше выкладывала хотя бы раз в месяц, а сейчас и вовсе пропала. Интересно, что у нее там в карьере сейчас», — выразила озабоченность поклонница.

Напомним, что по некоторым данным, Валентина Легкоступова была в нетрезвом виде, когда ее травмированную незадолго до смерти нашла дочь. При этом, друг певицы Владимир Березин рассказывал, что Легкоступова стала счастливее, встретив будущего третьего супруга Юрий Фирсова, сообщает телеканал «360».

Источник: Popcake
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