Певица Разина может повторить трагическую судьбу Легкоступовой

Москва, 4 сентября. Певица Светлана Разина, популярная в 90-х годах, рискует повторить судьбу исполнительницы Валентины Легкоступовой, трагическая гибель которой произошла в августе нынешнего года.

Инсайдер утверждает, что 58-летняя Разина, которая ранее пела в популярной группе «Мираж», сейчас якобы страдает от депрессии. Душевные муки связаны с тем, что исполнительница перестала быть популярной. Тут стоит напомнить, что и Валентина Легкоступова пыталась в 90-х снова вернуться на музыкальный «олимп», однако не смогла добиться прежнего уровня популярности.

Источник подчеркнул, что страдающая сейчас Разина находится дома в одиночестве и якобы пытается «успокоиться» с помощью спиртного. По словам инсайдера, исполнительница давно была неравнодушна к алкоголю. А теперь все усугубилось отсутствием работы и контактов с друзьями.

Одна из поклонниц в Instagram обращала внимание, что в последнее время исполнительница редко бывать на публике. Такой вывод она сделала на основании страницы бывшей звезды.

«Публикаций у Светланы Альбертовны практически на странице нет. Раньше выкладывала хотя бы раз в месяц, а сейчас и вовсе пропала. Интересно, что у нее там в карьере сейчас», — выразила озабоченность поклонница.

Напомним, что по некоторым данным, Валентина Легкоступова была в нетрезвом виде, когда ее травмированную незадолго до смерти нашла дочь. При этом, друг певицы Владимир Березин рассказывал, что Легкоступова стала счастливее, встретив будущего третьего супруга Юрий Фирсова, сообщает телеканал «360».