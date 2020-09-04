Кендалл Дженнер взбудоражила фанатов фото в «голом» бикини

Москва, 4 сентября. Сестра американской фотомодели и актрисы Ким Кардашьян Кендалл Дженнер порадовала поклонников серией откровенных снимков с отдыха. Новая публикация появилась в профиле в ее Instagram-аккаунте.

24-летняя Дженнер сфотографировалась в зеркале в «голом» бикини желтого цвета с цветочным принтом. На другой фотографии ее запечатлели загорающей у озера. Также модель в бикини забралась на мотоцикл и сфотографировалась на фоне природы со спины.

«Я люблю озера», — подписала Дженнер.

Пост набрал почти 6,5 млн лайков.

Напомним, популярный британский телеведущий Пирс Морган ранее назвал ее «единственной красавицей в семье Кардашьян».

Взбудораженные фанаты пришли в восторг и одарили своего кумира комплиментами. Многие не перестали признаваться в любви Кендалл Дженнер.

«Хочу стать Кендалл хотя бы на один день», «Ты прекрасна! Хочу жениться на тебе», «Горячая королева», — написали подписчики в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер раскритиковали фанаты из-за несуразного наряда. Дорогой костюм от марки Charlotte Knowles оказался слишком узким и похожим на медицинский бандаж. В своем профиле в Instagram 22-летняя модель опубликовала в разделе stories видео в облегающем наряде. Девушка показала, что отдыхает вместе со своей подругой Ирис.