Хазин объяснил, как «заставить» рожать и почему России не нужны мигранты

Спасут ли мигранты Россию, население которой, согласно прогнозу, может к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек или более, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Этот вопрос Федеральное агентство новостей задало известному экономисту, публицисту Михаилу Хазину. По мнению Хазина, привлечение мигрантов — это путь в никуда, а демографические проблемы следует решать за счет стимулирования в России рождаемости.

Ранее пессимистичный демографический прогноз для России дал один из авторов глобального научного исследования относительно численности населения Земли глава Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад. Ученый считает, что постепенное уменьшение населения РФ во многом обусловлено снижением коэффициента рождаемости, в том числе в связи с повышением уровня образования среди женщин. По мнению Мокдада, заставить россиянок больше рождать — не получится, поэтому единственный способ восполнения недостатка рабочей силы — привлечение мигрантов, как это сделала, например, Германия.

С этой точкой зрения категорически не согласен Михаил Хазин. Экономист уверен, что все ровно наоборот: «заставить» россиянок больше рожать при грамотной государственной политике вполне возможно, а мигрантов в России и так более чем достаточно.

Хазин: Надо отказаться от либеральных штучек

«Что касается идеи привлечения мигрантов, я считаю это принципиальной ошибкой, — отметил Михаил Хазин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нам не нужно привлекать мигрантов. Нам нужно повышать рождаемость внутри страны, для чего надо отказаться, наконец, от всяких либеральных штучек и ювенальной юстиции, а вместо этого начать поддерживать семью. Вот и все».

С утверждением, что одна из причин падения рождаемости — повышение уровня образования среди женщин Хазин категорически не согласен.

«Нет, это не так, — отмечает эксперт. — Падение рождаемости — это результат жизни в городской среде и целенаправленная пропаганда. Ну и, разумеется, падение уровня жизни многодетных семей. Вот это и нужно компенсировать».

На вопрос, стоит ли резервы рождаемости искать в том числе путем максимального сокращения количества абортов, собеседник ФАН ответил утвердительно.

«С абортами, безусловно, нужно что-то делать, — считает Хазин. — Но тут еще надо работать с молодежью, потому что пропаганда раннего сексуального образования не ведет к улучшению ситуации. От этого, собственно, — ранние аборты и бесплодие. И с этим надо, конечно, что-то делать. Но в общем и целом прежде всего нужно поддерживать многодетную семью».

Квартирный вопрос

Экономист предложил нестандартный путь стимулирования рождаемости, действуя через пресловутый квартирный вопрос.

«Грубо говоря, любой молодой семье — сразу давать трехкомнатную квартиру как обязательство через семь лет иметь трех детей. Бесплатно. А если, соответственно, детей меньше, тогда они должны за эту квартиру заплатить, в той или иной степени. Вот такая история. И это вполне, думаю, осуществимо», — говорит собеседник ФАН.

Чем опасны мигранты

Михаил Хазин также объяснил, почему, с его точки зрения не стоит решать российские демографические проблемы за счет привлечения мигрантов.

«Цель западной пропаганды — сделать из нас такую же Западную Европу. То есть разрушить русскую цивилизационную матрицу. А вообще у нас достаточно много людей, которые к нам приезжают. В Москве, например, русского населения в широком смысле — украинцев, белорусов и русских — уже меньше половины», — подчеркнул Михаил Хазин.

Западный прогноз для России

Прогноз, подготовленный ведущими американскими экспертами-демографами, охватывает 195 стран, его авторы предрекают, что через 80 лет население России снизится с 146 миллионов человек до 106 миллионов. При этом в прогноз (который для РФ готовили с привлечением российских специалистов) не включены шоковые последствия пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, предупреждают исследователи.

Как пояснил один из авторов исследования профессор Али Мокдад в интервью РИА Новости, причина снижения количество россиян — падение коэффициента рождаемости в РФ, когда старики умирают, а молодые рожают все меньше. Причины этого явления не только экономические, на снижение рождаемости влияет и повышение общего уровня образования в стране, в первую очередь среди женщин, считают исследователи. Чем больше женщин стремится к полноценному образованию и — как следствие — к реализации себя через карьерный рост, тем позже они рожают первого и последующих детей. Это мировая, а не только российская тенденция, отмечают ученые.

Согласно выводам этого исследования, России в глобальном плане нужно думать, как восполнить дефицит рабочей силы, который неизбежен. Один из путей — стимулировать рождаемость, но, предупреждают демографы, даже такие механизмы, как экономическое стимулирование, тут работают недостаточно, чтобы покрыть дефицит населения.