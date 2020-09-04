Муцениеце рассказала об изменах Прилучного в браке

Москва, 4 сентября. Латвийская и российская актриса театра и кино Агата Муцениеце рассказала об изменах Павла Прилучного до развода.

Муцениеце призналась, что они не редко ссорились с Прилучным. После таких сор они могли расстаться на некоторое время. В такие моменты к актеру начинали «клеиться» другие женщины, с которыми он изменял бывшей супруге.

«И тут прибегает к нему какая-то профурсеточка, классная такая. Фиг ли ты прискакала? Она ему: «Смотри, какая я классная, легкая, со мной можно поговорить на умные темы», — рассказала Муцениеце в интервью Ксении Собчак.

Напомним, в начале 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о намерении развестись. По неподтвержденным данным, причиной развода стали постоянные измены Павла Прилучного.

При этом Муцениеце неоднократно жаловалась на избиения со стороны супруга. В апреле актриса записала видеоролик, на кадрах которого она со слезами на глазах рассказала, что пьяный супруг пытается выгнать ее из дома. Кроме того, актриса обвинила Прилучного в избиении. Актриса также призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства.

Позднее стало известно, что Павел Прилучный встречается с актрисой Мирославой Карпович. В июле Прилучный и Карпович отправились на отдых в Ялту.