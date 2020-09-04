Назван настоящий отец ребенка родившей в 13 лет школьницы из Сибири

Красноярск, 4 сентября. Настоящим отцом ребенка школьницы из Железногорска Красноярского края, которая родила в 13 лет, оказался 15-летний подросток, напавший на девочку в подъезде. Об этом рассказал источник издания «Комсомольская правда — Красноярск».

О беременности семиклассницы стало известно минувшей зимой. Девочка уверяла, что забеременела от своего бойфренда, которому всего десять лет. Однако позднее эксперты установили, что мальчик попросту не дозрел до того, чтобы зачать малыша.

Через несколько месяцев школьница призналась, что на самом деле ее изнасиловал 15-летний старшеклассник. По словам девочки, подросток не давал ей прохода и шантажировал, а затем подкараулил в подъезде.

Сначала нападавшего задержали и заключили под домашний арест. Подросток признавал вину и говорил, что раскаивается, однако затем отказался от этих слов. Для обвинения нужны были веские основания, например, результаты ДНК-теста. Провести экспертизу можно было только после появления малыша на свет. Когда ребенок родился, тест подтвердил, что отцом действительно является старшеклассник.

Что касается юной матери, то всю беременность она рассказывала о своем состоянии в Instagram. Это позволило девочке начать зарабатывать на рекламе. За пару месяцев до родов школьница признавалась, что очень боится, однако все прошло успешно. На свет появилась девочка.

Сейчас малышка находится под опекой бабушки. Сама школьница, ставшая матерью, предпочла остаться на домашнем обучении. По словам девочки-подростка, сейчас для нее главное быть рядом с дочерью. Кроме того, родившая школьница по-прежнему поддерживает отношения со своим десятилетним бойфрендом.