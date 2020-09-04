В России выдали уникальный кредит под залог интеллектуальной собственности

Москва, 4 сентября. Российский банк выдал уникальный кредит компании «Энергоэлемент» на сумму 4,3 миллиона рублей.

Такой заем под залог интеллектуальной собственности был выдан в России впервые. Отмечается, что компании «Энергоэлемент», входящая в «Сколково», выиграла тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов. Для того, чтобы выполнить обязательства перед заказчиком, предприятие приняло решение взять кредит. Его выдал «МСП Банк» под 8,5% годовых, отмечает «ФедералПресс». Залогом стала интеллектуальная собственность фирмы.

Глава «Энергоэлемента» Александр Логинов отметил, что кроме патентов, им было нечего предложить банку.

«Наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них», — добавил он.

В «МСП Банке» прокомментировали эту ситуация и пояснили, что такой способ кредитования не стал для них неожиданностью. Однако ранее он использовался только в качестве дополнительного залога.

«Залог ИС оценивается путем оценки будущих денежных потоков, которые проистекают из потенциала рынка сбыта объектов ИС», — рассказал Роман Капинос, зампредседателя правления «МСП банка».

Он добавил, что «в целом рынок уже дозрел до подобных сделок с учетом бурно растущих высокотехнологичных проектов».