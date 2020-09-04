В России выявили 5110 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 4 сентября. В России за минувшие сутки было зарегистрировано 5110 новых случаев коронавируса. Инфицированные граждане были выявлены в 84 регионах РФ. У 24,2% пациентов не было клинических проявлений заболевания. Количество выздоровевших составило 5812 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольшее число случаев заболевания было выявлено в следующих субъектах России: в Москве (692), в Санкт-Петербурге (193), в Московской области (164), в Нижегородской области (145), в Ростовской области (142).

Ранее российский теледоктор Александр Мясников подчеркнул, что вакцина от коронавируса является ценой возвращения к нормальной жизни. Медик добавил, что обязательно сделает себе прививку от этой инфекции, ведь он находится в группе риска.

Кстати, российской вакциной против коронавируса заинтересовалась Мексика. Латиноамериканское государство может начать испытание препарата уже через месяц, пишет НСН.