Вашингтон, 4 сентября. Политика американских властей на международной арене свидетельствует о том, что отношения между США и Россией не будут улучшаться. Политолог Юрий Самонкин убежден, что Вашингтон следует курсу однополярного мира и холодной войны, пишет Nation News.

Поводом для экспертного заключения стало заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента. Политик пригрозил Москве ухудшением двусторонних отношений за силовое вмешательство в ситуацию в Белоруссии.

Юрий Самонкин обратил внимание на тенденцию американской геополитики в XXI веке. Выход США из ряда международных договоров, включая ДРСМД, говорит о том, что Вашингтон по-прежнему придерживается политики холодной войны в отношении России.

«А что касается Белоруссии, то они заинтересованы в оппозиции, лично в Тихановской, чтобы Белоруссия, как и Украина, следовала по ложному курсу западной и европейской интеграции», — выразил мнение эксперт.

Самонкин подчеркнул, что Запад при активном участии США претворял в жизнь «украинский сценарий». Активно Штаты с этого периода стали вводить санкции в отношении других стран.

Политолог напомнил, что в 90-х годах Россию в США считали слабой, называли партнером и насаждали заокеанские ценности. Набравшую силы РФ, которая стала самостоятельно вести внешнюю политику, Вашингтон не хочет считать равноправным партнером. Вместо развития отношений Россию провозгласили геополитическим конкурентом.

Несмотря на то, что в США скоро пройдут выборы президента, разницы для Москвы не будет. Американская политика в ее адрес не изменится.