Чистка кожи — одна из базовых косметологических процедур. Она предназначена для очищения поверхности эпидермиса, удаления загрязнений из пор, черных точек и воспалительных элементов. С этой целью используются различные техники, в том числе вакуумная чистка лица. Она появилась чуть более 10 лет назад и сегодня сохраняется в перечнях услуг некоторых косметологических салонов. А в продаже можно найти аппараты, которые позволяют выполнять процедуру дома и экономить на услугах косметолога.

Как проводится очищение кожи по этой технике? Можно ли делать его в домашних условиях? И какие риски есть у процедуры? С этими вопросами мы обратились к косметологу сети Центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Изабелле Айрапетовой.

Что такое вакуумная чистка кожи лица

Очищение поверхности кожи и пор осуществляется с помощью вакуума, который формирует прибор со специальной насадкой в виде миниатюрной емкости.

Предварительно лицо умывают, очищают от косметики. После этого наносят составы, которые хорошо увлажняют и разрыхляют эпидермис, чтобы облегчить удаление черных точек. А после этого приступают к работе с вакуумом: насадкой проходятся по всем участкам, требующим очистки. Косметолог задерживает прибор над каждой черной точкой, которую вакуум вытягивает из поры.

На расцвете популярности процедуру называли безопасной и нетравматичной. В рекламе часто можно было встретить заверения, что она служит достойной альтернативой механической чистке, не травмирует кожу, тогда как руками или инструментом косметолог может оставлять на лице следы. Ее дополнительным преимуществом считали лимфодренажное действие: прибор очищает поры, улучшает лимфоток, выполняет легкий массаж — чем не идеальная процедура?

Но со временем стало ясно, что негативных последствий даже профессиональная вакуумная чистка лица может принести куда больше, чем положительных.

«Мне кажется, что классическую вакуумную чистку сегодня уже не делают нигде, — комментирует косметолог Изабелла Айрапетова. — Это крайне травматичная для сосудов процедура, она может провоцировать развитие купероза. А если сосудистая сеточка уже видна, вакуум усилит ее проявления».

Как делают вакуумную чистку лица

Со временем от классической техники в косметологии стали отказываться, а на смену ей пришли комплексные уходовые процедуры, в которых легкое воздействие вакуума стало одним из этапов работы с кожей.

Он используется в технике гидрофешл (Hydrafacial), призванной увлажнить и освежить кожу, очистить ее и напитать активными веществами уходовых сывороток. Процедура быстро стала популярной в косметологических салонах, у нее появились многочисленные аналоги. Но считать ее чисткой в привычном понимании ошибочно, так как она подразумевает не столько очищение, сколько полноценный уход, увлажнение, омоложение.

«Рекомендовать вакуумную чистку в классическом варианте я никому не буду, — продолжает Изабелла Айрапетова. — Это устаревшая методика, которая может привести к развитию проблем. У нее есть противопоказания: сосудистая сеточка на лице, предрасположенность к ее появлению. Процедура не запрещена, поэтому, возможно, где-то еще и используется в косметологических салонах, например в регионах. Но в профессиональной косметологии она не рекомендована».

По мнению специалиста, противопоказания к применению вакуума есть практически у каждой женщины. У девяти женщин из десяти наблюдаются проявления купероза в большей или меньшей степени. У многих сосуды расположены близко к поверхности кожи, а вакуумным воздействием их можно сделать более заметными. На развитие купероза влияют стрессы, неправильное питание, недостаток в пище витаминов, которые нужны для эластичности сосудов и укрепления их стенок.

Поэтому о профилактике купероза в возрасте после 20 лет стоит заботиться каждой женщине: правильно питаться, регулярно принимать поливитаминные комплексы и использовать косметические средства для укрепления сосудистой стенки. А вот делать вакуумную чистку в салоне или домашних условиях точно не стоит.

Альтернативы

«Если купили такой аппарат для применения дома, отложите его в сторону и не используйте, — советует эксперт. — Кроме травм ничего более коже вы не принесете. И даже если тщательно подготовите лицо, вытянуть черную точку вакуумом без профессиональных навыков у вас не получится».

Вместо вакуумной чистки специалист рекомендует обратить внимание на другие процедуры: механическую, ультразвуковую или комбинированную. При этом решение о том, какую процедуру использовать, должен принимать косметолог на основании оценки состояния кожи.

Если кожа здорова, периодически стоит делать атравматичную механическую чистку косметическими средствами. Такая процедура очень приятна, не доставляет дискомфортных ощущений и хорошо освежает лицо. При наличии незначительных загрязнений косметолог порекомендует ультразвук, а если забитых пор много или есть глубокие элементы, справиться с ними можно только инструментом или руками. Вакуум же стоит оставить в прошлом, чтобы в будущем не получить заметную сосудистую сеточку на лице.