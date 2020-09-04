Китайцы прогнозируют провал украинского Ан-178 после отказа от запчастей РФ

Пекин, 4 сентября. Украинский самолет Ан-178 может ждать провал на рынке после отказа от российских запчастей. К такому выводу пришли жители КНР в комментариях к публикации китайского издания Sohu.

По мнению экспертов издания, отказ от российских комплектующих привел к странному результату. Как рассказали представители украинского ГП «Антонов», им удалось заменить детали из РФ на аналоги из США. Теперь две трети компонентов для Ан-178 собирают в Соединенных Штатах и только треть — на Украине.

Авторы Sohu считают, что Киев рискует, опираясь на сотрудничество с Вашингтоном. Эксперты напомнили, что изначально Ан-178 разрабатывали в тесном сотрудничестве с Россией. Самолет должны были поставлять в войска РФ и Украины, а также на рынки других стран.

«Машине прочили роль серьезного конкурента американским и европейским транспортникам», — приводит выдержку из статьи Sohu «ПолитРоссия».

Однако в 2018 году Киев исключил Россию из списка производителей Ан-178. В будущем Украина может столкнуться с жесткими последствиями такого решения. Как отметили китайские пользователи, замену российских комплектующих на американские вряд ли можно считать успехом.

«Как только американцы будут недовольны Киевом, последнему не повезет», — отметили в Сети.

«Какая страна это купит?» — написал читатель Sohu.

«Я не думаю, что европейские страны и США будут использовать этот самолет, в первую очередь американские производители с этим будут не согласны», — считает китайский пользователь.

Также читатели Sohu напомнили, что США заставляют приобретать свои самолеты даже те страны, которые могут производить машины сами.